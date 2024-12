Kırıkkale FK, 1 yaşındaki SMA'lı bebeğe umut oldu

Kırıkkale Futbol Kulübü (FK) futbolcusu Muhammet Can Vural, sosyal medyada yaptığı yardım paylaşımıyla dikkat çekerek, SMA Tip 1 kas hastası Münüre Sahra Aykut'a umut oldu. Vural ve takım arkadaşlarının başlattığı kampanya sayesinde ise Münüre Sahra Aykut'un yüzde 35'inin tamamlandığı tedavi masraflarının yüzde 38'i karşılandı.



Kırıkkale'de doğuştan SMA Tip1 kas hastası olan Münüre Sahra Aykut'un umudu, 3'üncü ligde mücadele eden Kırıkkale FK oldu. Takımın forvet oyuncusu Muhammet Can Vural, sosyal medyada tesadüfen denk geldiği yardım kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni bir yardım kampanyası başlatan Vural'a yönetim, teknik ekip ve takım arkadaşları da destek verdi. Kırıkkale FK'nın kampanyayı sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale FK taraftarı ve vatandaşlar da kampanyaya katıldı. Vural'ın başlattığı kampanya sayesinde Aykut ailesinin bebekleri Münüre'nin tedavi masraflarının yüzde 38'i karşılandı.



VURAL: UMARIM MÜNÜRE SAHRA'YI HAYATTA TUTARIZ



Vural, sosyal medyada tesadüfen gördüğü yardım paylaşımı üzerine Aykut ailesine ulaşarak, yardımcı olmak isteğini dile getirdi. Ailenin olumlu dönüşü üzerine kampanyayı üstlenen Vural, "Münüre Sahra'nın ailesiyle tanıştığımda babasının ve annesinin çaresizliğini gördüm. Elimden geldiğince onlara yardımcı olmanın peşine düştüm. Tanıdığım kulüp başkanları, kulüp sayfaları ve alt lig sayfaları olsun, hepsinden yardım istedim. Tabii ki bu yardımın en büyüğü takım arkadaşlarımdan ve kulübümden geldi. Bu yola da böyle çıktık. Gerek canlı yayınlar yaptık, gerekse de özel olarak mesaj paylaştık. Başka sayfalarda, sosyal medyada paylaşımlar yaparak Münüre Sahra'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım bir mucize olur ve hepimiz birlikte el ele verip, Münüre Sahra'yı hayatta tutarız. Temennimiz bu yöndedir. Başka hiçbir isteğimiz yoktur" diye konuştu.



ADEM ERCAN: KAMPANYAYI TÜRKİYE'YE DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ



Kırıkkale FK Takım kaptanı Adem Ercan, Muhammet Can Vural'ın takım oyuncularını teşvik etmesiyle kampanyaya dahil olduklarını belirterek, takım arkadaşıyla gurur duyduklarını söyledi.



Ercan, takım olarak dahil oldukları kampanyayı Türkiye'ye duyurmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de benzer bir kampanyaya destek verdik. SMA hastası Yiğit Hamza iyileşti. Tedavi olup Türkiye'ye döndü, hatta yürümeye de başladı. Allah'ın izniyle Münüre kızımız da ayağa kalkacak. Biz inanıyoruz. Muhammet arkadaşım çok büyük bir adım attı. Bizler insanoğluyuz, her birimizin yardıma ihtiyacı oluyor ve gücünün yetmediği zamanlar da oluyor. Kardeşimizin de aynı. Tedavi masrafları ciddi bir miktar ve kimsenin buna kolay kolay gücü yetmiyor. O yüzden daha önce de söylediğim gibi siyasilerimiz, tüm futbol kulüpleri, desteklerini fazlasıyla yapar. Kardeşimiz bir an önce tedaviye gider ve iyileşir. Kırıkkale FK taraftarımız, zaten Yiğit Hamza'dan dolayı böyle kampanyalara alışkındı. Taraftarımızın ona da çok büyük destekleri oldu. İnşallah Münüre kardeşimize de fazlasıyla hep beraber yardımcı olacağız" dedi.



BÜLENT AKAN: HERKESİN TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASI LAZIM



Kırıkkale FK Teknik Direktörü Bülent Akan ise, daha önce de bu tarz sosyal projelerde bulunduğunu aktararak, "İnşallah burada da bulunacağım, Sahra kızımız için. Bildiğiniz gibi bizim oyuncumuz Can Vural'ın kulüp adına başlatmış olduğu bu kampanyaya ben de sonuna kadar elimden geldiği kadar destek olacağım. Bu tarz kampanyalarda herkesin taşın altına elini koyması lazım. Çocuklarımızın tedavisi çok büyük bir meblağ tutuyor diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla, karşılanan tedavi masraflarının oranı yüzde 35'ten yüzde 38'e kadar çıkmış durumda. Spor ve futbol adamlarının, sanatçıların bu tarz kampanyalara kesinlikle katılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.