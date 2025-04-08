Sacramento Kings, play-in turnuvasında ev sahibi avantajı elde etme hedefi doğrultusunda kritik bir galibiyet daha aldı.



Kings, Zach LaVine'in 43 sayılık performansı ve DeMar DeRozan'ın 37 sayısıyla Detroit Pistons'ı 127-117 mağlup etti.



LaVine, son çeyrekte attığı 17 sayıyla galibiyette başrolü oynarken; DeRozan da özellikle ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla takımını oyuna ortak etti. Kings'in yıldız pivotu Domantas Sabonis ise 19 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı.



Bu sonuçla birlikte Sacramento Kings, Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks'in bir galibiyet önünde dokuzuncu sıradaki yerini korudu ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.



Cunningham, 35 sayıyla Pistons'ın en skorer ismi olurken, Tim Hardaway Jr. da 19 sayıyla katkı verdi. Ancak bu performanslar, Pistons'ın son beş maçta dördüncü mağlubiyetini engelleyemedi.



Kings'te Malik Monk, ilk çeyreğin sonlarına doğru sol baldırındaki sakatlık nedeniyle oyunu terk etti. Sacramento'da ayrıca Keegan Murray (sırt) ve Jake LaRavia (başparmak) sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.



Kings, Çarşamba günü evinde Denver Nuggets'ı ağırlayarak üç maçlık iç saha serisine başlayacak. Detroit Pistons ise Perşembe günü New York Knicks'i konuk edecek.



Gecenin diğer maçı:



Philadelphia 76ers 105 – 117 Miami Heat



