Kimmich, Bayern Münih yönetimini eleştirdi

Joshua Kimmich, Bayern Münih'in Bundesliga şampiyonluğunun kazanılmasından hemen sonra Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn'ın görevden alınmasını eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kimmich, Bayern Münih yönetimini eleştirdi
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28 Mayıs 2023 23:22
Bayern Münihli yıldız futbolcu Joshua Kimmich, şampiyonluğunun kazanılmasından hemen sonra Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn'ın görevden alınmasından memnun değil.

Alman oyuncu Bayern Münih'in Bundesliga'yı kazanmasından birkaç dakika içinde kulübün CEO'su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic'in görevinden alınmasını eleştirdi.

Kimmich, "Nasıl değerlendirseniz değerlendirin, kulüp bu duyuru için 2-3 gün daha bekleyebilirdi. Şampiyonluğu kazandığınızda ve ardından böyle bir mesaj aldığınızda, kendinizi bir duygu girdabının içinde buluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsmi son günlerde Barcelona ile anılan yıldız oyuncu bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 7 gol, 11 asist üretti.
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