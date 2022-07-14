Kim Min Jae'nin önceliği Napoli!

Napoli, Kalidou Koulibaly'nin yerini Fenerbahçe'den Kim Min Jae ile doldurmak için girişimlerine devam ediyor.



İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Napoli'nin, Güney Koreli savunma oyuncusu için Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.



20 MİLYON EURO'LUK MADDE



Serie A temsilcisinin, Kim Min Jae için 20 milyon euro'luk satın alma maddesini düşürmeye çalıştığı ifade edildi.



Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun da, kendisini Rennes'in de istemesine rağmen transfer için önceliği Napoli'ye verdiği aktarıldı.



FENERBAHÇE 3 MİLYON EURO ÖDEDİ



Fenerbahçe, Kim Min Jae'yi 2021-22 sezonunun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı.





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