Güney Kore'de ayak bileğinden operasyon geçiren Kim Min Jae'nin 2 ay sonra tamamen hazır olacağı bildirildi.Başarılı savunmacının transfer olup olmayacağı ise merak konusu. Kim'in aralık ayındaki Dünya Kupası'na kadar Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi.20 milyon euro'nun üstünde bir teklife yönetimin onay vermesi bekleniyor. Tottenham, Kim'le ciddi şekilde ilgileniyor.