Kim Min-Jae'nin acelesi yok

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin aralık ayındaki Dünya Kupası'na kadar Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Kim Min-Jae'nin acelesi yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2022 12:03
Güney Kore'de ayak bileğinden operasyon geçiren Kim Min Jae'nin 2 ay sonra tamamen hazır olacağı bildirildi.

Başarılı savunmacının transfer olup olmayacağı ise merak konusu. Kim'in aralık ayındaki Dünya Kupası'na kadar Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi.

20 milyon euro'nun üstünde bir teklife yönetimin onay vermesi bekleniyor. Tottenham, Kim'le ciddi şekilde ilgileniyor. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ