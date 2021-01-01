Kidd, Doncic ve Porzingis'i memleketlerinde ziyaret etti!

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımının yıldızları Luka Doncic ve Kristaps Porzingis ile tanışmak için Slovenya ve Letonya'ya yaptığı ziyaretlerden bahsetti.



Mavericks'in yeni koçu Kidd'in işe alındıktan sonra yaptığı ilk şeylerden biri, takımın yıldızları Doncic ve Porzingis'i ziyaret etmek oldu.



ESPN'in 'The Jump' programında eski NBA oyuncuları Richard Jefferson ve Kendrick Perkins ile yaptığı röportajda değindiği konulardan biri ise bu ziyaretlerdi.



Kidd, Doncic için Slovenya'ya yaptığı ziyareti şu şekilde anlattı:



"Öncelikle Slovenya çok güzel bir ülke. Luka ile akşam yemeğinde ve ayrıca basın toplantısında beraber çok iyi vakit geçirdim. 22 yaşında inanılmaz bir çocuk. Yaşına göre gerçekten çok akıllı. Ona koçluk yapma fırsatına sahip olduğum için heyecanlıyım."



"KP BOKS SEVİYORMUŞ, BİLMİYORDUM!"



Kidd, Porzingis için yaptığı Letonya ziyaretini ise şöyle açıkladı:



"Yine inanılmazdı. Orası da çok güzel bir yerdi. KP ile takılma fırsatım oldu. Birkaç kez akşam yemeği yedik ve onu çalışırken izledim. Aynı zamanda onu kendi alanında da görmüş oldum, çoğu zaman Avrupalı oyuncularımızı memleketlerinde görme şansımız olmuyor. Onunla da harika zaman geçirdik.



KP sadece bir basketbolcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da inanılmaz. Dövüşleri, boks maçlarını ve bunun gibi şeyleri sevdiğini yeni öğrendim. Memleketine giderek bir insan hakkında yeni bir şeyler öğrenmek, heyecan duyduğum bir tecrübe oldu."



