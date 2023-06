Kick boks şampiyonunun hedefi pistlerde zafer

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcu Elif Durulmuş, antrenmandan kalan zamanlarında babasının iş yerinde motosiklet tamiri yapıyor.



Milli sporcu Elif Durulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi hem motosiklet yarışlarında hem kick boksta temsil etmek istediğini söyledi.



"TEKVANDOYLA BAŞLADIM"



17 yaşındaki genç sporcu, dövüş sporlarına 13 yaşındayken tekvandoyla başladığını belirterek, "Ancak daha sonra kick boksa yöneldim. İlk başarımı geçen yıl ocak ayında Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda elde ettim. Orada birinci oldum. Bu ilk katıldığım organizasyondu. Bir aylık kick boks çalışmasıyla bu dereceyi aldım." dedi.



"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"



Kick boksun çok eğlenceli bir spor olduğunu anlatan Elif, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kick boks bence herkesin yapması gereken bir spor. Yaparken çok keyif alıyorum. Geçen sene katıldığım 7. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'na (Turkish Open WAKO) bronz madalya kazandım. Ardından yine İstanbul'da yapılan 8. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim bu yıl yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya almak. Bunu başarırsam yeni hedefim dünya şampiyonluğu olacak."



"ŞİMDİ HER ŞEYİ BİLİYORUM"



Elif Durulmuş, aynı zamanda lisanslı motosiklet sürücü olduğunu ve tamir de yaptığını söyledi.



25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Elif, "Haftanın 6 günü her gün en az 2 saat antrenman yapıyorum. Kalan zamanlarım da motosiklet tamir ediyorum. Babam motosiklet eğitmeni. Motosiklet kullanmayı ve tamirini babamdan öğrendim. Yanında dura dura çıraklığını yaparak tamir yapmayı da öğrendim." dedi.



Elif, motosiklet sürmeyi ve yarışlarını izlemeyi çok sevdiğini belirterek, "9 yaşından beri motosiklet kullanıyorum. 11 yaşından beri de tamir yapıyorum. 15 yaşımdan beri de yarışlara katılıyorum. İki yıldır aktif lisanslı sporcuyum. Motosiklet tamirine hep meraklıydım. Babam bildiği her şeyi öğretti bana. Küçükken izin verdiği kadarıyla yapıyordum, şimdi ise hepsini biliyorum. Motosiklette milli takıma katılıp Avrupa Kadınlar Motosiklet Şampiyonası ile dünya kupasında ülkemi temsil etmeyi çok isterim." diye konuştu.



"KENAN SOFUOĞLU'NUN HAYRANIYIM"



İlk başlarda babasını motosiklet kullanmasını pek istemediğini anlatan Elif, şunları kaydetti:



"Çünkü o dönem sık kazalar oluyordu, insanlar ölüyordu. Türkiye'de araçlar maalesef motosiklet sürücülerine pek özen göstermiyor. Haliyle babamda kaygılanıyordu. Ama ilgimi görünce artık o da bana güvenmeye ve desteklemeye başladı. Merakımın bitmeyeceğini görüyordu çünkü. En son lisans çıkartmama kendi yardımcı oldu. Milli motosiklet sürücüsü Kenan Sofuoğlu'na hayranım. Onun öğrencilerini de yakından takip ediyorum. Çok başarılılar. Ben de onlardan biri olmayı çok istiyorum. Milli takıma seçilirsem eğer onun öncülüğünde yarışmayı çok isterim. Daha önce kendisini ziyaret ederek tanıştım. Bu isteğimi de ilettim. Bana çalışmalarımı sürdürmem gerektiğini söyleyerek moral verdi. Bende şu an çalışmaları sürdürmeye ve hedeflerime odaklanmaya devam ediyorum. Umarım bu hayalimi de gerçekleştiririm."



"SPONSORA İHTİYACIM VAR"



Elif Durulmuş, lise son sınıfta okuduğunu belirterek, üniversiteyi de mutlaka okumak istediğini söyledi.



Üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü okumak istediğini anlatan Elif, sözlerini şöyle tamamladı:



"Haftanın 6 günü kick boks antrenmanım var. Motosiklet sürüş günlerim belli günlerde. Bir taraftan üniversiteye hazırlanıyorum. Zor oluyor ama hedeflerim için çalışmam gerek. Babamın desteği ve disiplinli çalışmayla her iki işin de üstesinden geliyorum. Programımızı birlikte hazırlıyoruz. Elde edeceğim yeni başarılar beni motive ediyor. Çiftliğimiz var, orada hayvanlarımız var. Çok yorulunca babamla boş zamanlarımı orada geçiriyorum. Kick boksta değil belki ama motosiklet yarışlarında sponsora ihtiyacım var. Çünkü motosikletler ve bakımları çok pahalı. Türkiye şampiyonalarına çıkmayı çok istiyorum. Ama elimdeki motosiklet ve ekipmanlarımın yetersiz. Destek veren olursa bu hayalimi gerçekleştirerek ülkeme daha faydalı olacağımı düşünüyorum."





