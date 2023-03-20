Kevin N'Koudou'nun sessiz çığlığı: "Ben ne yaptım?"

Beşiktaş'ta resmi olmasa da pratikte kadro dışı bırakılan Georges Kevin N'Koudou, asbaşkan Emre Kocadağ ile görüştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou'nun sessiz çığlığı: 'Ben ne yaptım?'
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20 Mart 2023 11:18
Teknik ekibin kadroda düşünmediği Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, Asbaşkan Emre Kocadağ'la bir görüşme yaptı.

Tecrübeli futbolcu, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne de takım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı. Her maç kadroya alınacak gibi çalışıyorum. Sorun neyse çözülmesini istiyorum" diyerek af talebinde bulundu.

Kocadağ konuyu Şenol Güneş ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini söyleyip çalışmalara devam etmesini istedi.

2019 yazında Beşiktaş'a 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 karşılığı transfer olan Georges-Kevin N'Koudou, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 1 asist yaptı. 

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