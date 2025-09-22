Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, Phoenix Suns'tan ayrılış sürecine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.Durant, 2024-25 sezonu devam ederken, Şubat ayı civarında Suns yönetiminin kendisini takas görüşmelerinde değerlendirdiğini öğrendiğini söyledi.Los Angeles'ta düzenlenen Game Plan Sports Business Summit etkinliğinde konuşan Durant, Phoenix ile güçlü bir bağ kurduğunu hissettiği için ilk başta bu duruma üzüldüğünü dile getirdi:ifadelerini kullandı.36 yaşındaki yıldız, Golden State Warriors'ın kendisini yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu doğruladı. Ancak Durant, iş ortağı Rich Kleiman ile birlikte bu ihtimali daha başından kapattıklarını söyledi. Durant, bu kararında lig genelindeki ilişkileri ve Warriors'taki geçmiş tecrübelerinin belirleyici olduğunu vurguladı.Durant sezonu Phoenix'te tamamlasa da, 30 Mart'ta yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle son yedi maçta forma giyemedi. Suns, bu süreçte 1 galibiyet – 6 mağlubiyet aldı ve Batı Konferansı'nı 11. sırada tamamlayarak playoff'a kalamadı. Bu durum Durant'in geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı.Yaz döneminde Durant için yeniden bir takas pazarı oluştu. Durant'in Houston Rockets, San Antonio Spurs ve Miami Heat takımlarına gitmeyi tercih ettiği belirtilirken, Minnesota Timberwolves'un da ilgisini gösterdiği bildirildi. Haziran ayında Houston ile anlaşma sağlandı. Bu takas kapsamında Phoenix, Jalen Green, Dillon Brooks ve 2025 NBA Draftı 10. sıradan seçilen Khaman Maluach'u aldı.Durant, sürecin yaz döneminde hızlandığını şu sözlerle açıkladı:2024-25 sezonunda Durant, Phoenix Suns'ın en skorer oyuncusu oldu ve 62 maçta 26.6 sayı, 6.0 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Durant'in yokluğunda takımın aldığı kötü sonuçlar, onun sahadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.12 kez All-Star seçilen Durant, geçtiğimiz sezon önemli kilometre taşlarına ulaştı. 30.000 kariyer sayısına ulaştı ve LeBron James ile birlikte NBA'deki tüm 30 takıma karşı 40 sayı atan tek oyuncu olma başarısını gösterdi.Houston'daki yeni döneminde Durant'in, Rockets kadrosuna veteran liderliği ve üst düzey skor katkısı sağlaması bekleniyor.