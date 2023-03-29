Kevin Durant, bu gece parkelere dönüyor!

Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in bu gece parkelere döneceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Durant, bu gece parkelere dönüyor!
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29 Mart 2023 10:55
Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in bu gece parkelere döneceği bildirildi.

Ayak bileği burkulması sakatlığı sebebiyle 10 maç kaçırmış olan Durant'in, bu geceki Minnesota Timberwolves karşılaşmasında forma giyeceği açıklandı.

Durant, geçtiğimiz haftalarda Suns ile Phoenix'teki ilk maçına çıkmadan önce ayak bileğini burkmuş ve kenara alınmıştı.

KD, sezonda 29.5 sayı, 6.8 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.

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