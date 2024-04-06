Kevin De Bruyne: ''Bugün iyi iş çıkardım''

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, 4-2 kazanılan ve kendisinin 2 gol attığı Crystal Palace maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kevin de Bruyne, TNT Sports'a konuşarak, "İyi bir maçtı. Sakatlıklar ve geri dönüşlerle çok alışılmadık bir sezon oldu. Bazen kendimi iyi hissediyorum, bazen vücudumla ilgili kötü hissediyorum. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalıştım. Mümkün olduğu kadar kendim gibiyim. İşimi mümkün olduğu kadar iyi yapmaya çalışıyorum ve bugün iyi iş çıkardım." dedi.



Foden'ın geçtiğimiz günlerde Aston Villa'ya karşı hat-trick yaptığını ve üstünde baskı olabileceği şeklindeki soruya cevap veren Bruyne, "Bu adamlar beni oyun için tetikte tutuyor. Yerimin bana verilmesini beklemiyorum. Eğer iyi performans göstermezsem, kadroda olamam.Phil Foden bu sezon muhteşemdi, bu yüzden oynamayı hak ediyor.'' şeklinde konuştu.



Maçın başında gol yemeleri hakkında da konuşan yıldız isim, "Artık kazandığımıza göre hoşuma gidiyor ama dürüst olmak gerekirse erken gol yememizden hoşlanmıyorum. Mümkün olduğu kadar iyi oynamaya çalışabiliriz. Şimdi eve gitmemiz, biraz dinlenmemiz ve Salı günkü maça hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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