ABD Milli Takımı koçu Steve Kerr, Kanada Milli Takımı'na karşı bronz madalya maçını kaybettikten sonra konuşarak, takım adına üzüldüğünü söyledi.



Geçtiğimiz hafta Almanya'ya aldığı yenilgi sonrasında ABD Takımı, öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış Amerikalıların eleştiri bombardımanına uğramıştı.



Ancak dün Kanada'ya karşı bronz madalya maçını kaybettikten sonra, tepkiler daha da artmıştı ve mağlubiyetin ardından Kerr, düşüncelerini saklamayarak oyuncuları için üzüldüğünü itiraf etti:



"Adamlarım için üzülüyorum. Yıldan yıla çok oyuncu kaybettiğimiz için devamlılığı sağlamak zor. Bir FIBA maçının nasıl kazanılacağına odaklanmamız gerekli. NBA, FIBA'dan çok farklı ve bazı şeyler işimize gelirken, gelmeyen kısımlar da oluyor. Kesinlikle öğrenmemiz gereken çok şey var."



ABD ekibi, Kanada'ya karşı aldığı yenilgiyle, üst üste ikinci kez turnuvada ilk üçe girememiş oldu. Bu tür bir başarısızlık, 16 FIBA altın madalyasıyla dünya lideri olan ABD ekibi için yepyeni bir tecrübe olmuş durumda.



