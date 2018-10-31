Kerem Tunçeri'den milli takım aday kadrosu açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda İspanya ve Karadağ'la oynanacak maçlar öncesi FIBA'ya prosedür gereği 24 kişilik bir kadro verildiğini, bunda 19 Kasım Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma haklarının bulunduğunu belirtti.Kerem Tunçeri, federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, nihai kadronun, maçlar öncesinde 14'e düşeceğini ifade ederek şunları kaydetti:"Bu karşılaşmalar için prosedür gereği FIBA'nın isteği üzerine kulüplere 24 kişilik aday kadro bilgilendirmesi tarafımızdan yapılmıştır. 24 kişilik aday kadroda 19 Kasım Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma hakkımız bulunmaktadır. 14 kişilik nihai kadro, eleme maçları öncesi açıklanacak ve 26 Kasım Pazartesi günü Ankara'da toplanıp kampa girecektir."