Kerem Aktürkoğlu'nun gol büyüsü!

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasındaki 3 maçta da gol atabilen tek oyuncu oldu.

, Fotoğraf; Twitter
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Kerem Aktürkoğlu'nun gol büyüsü!
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25 Ekim 2024 16:18
Benfica geçtiğimiz çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a mağlup olurken tek golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Milli futbolcu bu golüyle yeni Şampiyonlar Ligi formatında bir ilki başardı.
 
TARİHE GEÇTİ

Lakabı Harry Potter olan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın oynadığı Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord maçlarının hepsinde gol attı. Böylece yeni formatta üç maçta gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

GOL KRALLIĞINA ORTAK OLDU!
Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında ise 3 gol atan 12 oyuncu arasında 3. sırayı paylaşıyor. Lider Harry Kane'in 5, Raphinha'nın ise 4 golü bulunuyor.



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