Kerem Aktürkoğlu'nun gol büyüsü!



TARİHE GEÇTİ



Lakabı Harry Potter olan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın oynadığı Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord maçlarının hepsinde gol attı. Böylece yeni formatta üç maçta gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.





GOL KRALLIĞINA ORTAK OLDU!

Benfica geçtiğimiz çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a mağlup olurken tek golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Milli futbolcu bu golüyle yeni Şampiyonlar Ligi formatında bir ilki başardı.Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında ise 3 gol atan 12 oyuncu arasında 3. sırayı paylaşıyor. Lider Harry Kane'in 5, Raphinha'nın ise 4 golü bulunuyor.