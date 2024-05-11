Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer hamlesi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşarak Avrupa'ya transfer olacağının sinyalini verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer hamlesi
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11 Mayıs 2024 12:17
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, menajer değişikliğine gitti.

Birçok futbolcunun Avrupa'ya transferini yapan menajer Cenk Melih Yazıcı ile fotoğrafını paylaşan Aktürkoğlu, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

LAZIO DEVREDE

Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Kerem'e İtalya Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğu belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'la da ilgilenen Lazio'nun, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

EURO2024 SONRASI TRANSFER

Son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulamayan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda farklı bir serüvene yelken açmak istediği ve EURO 2024 sonrası tercihini yapacağı öğrenildi.

BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO

Bu sezon 51 resmi maça çıkan Kerem, 15 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncu için en az 15 milyon euro gelir hedefleniyor.

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