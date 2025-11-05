Kerem Aktürkoğlu, minik Aras'ın vaadini yerine getirdi

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilkokul öğrencisi Aras Şamlı'nın okul başkanlık seçimindeki vaadini yerine getirdi.



İstanbul Çekmeköy'de bulunan Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen ilkokul başkanlık seçimi için arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." vaadinde bulunan 3-C öğrencisi Aras Şamlı, seçimi kazanmasının ardından milli futbolcuya mesaj attı.



Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı'nın mesajına "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere." cevabını verip okulu ziyaret etti.

Milli futbolcu, gerçekleştirilen ziyarette okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.İlk kez okul ziyareti yaptığını belirten 27 yaşındaki futbolcu,ifadelerini kullandı.Ziyarette genç hayranlarına tavsiyelerde de bulunan Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi:Kerem Aktürkoğlu'nun ziyarete gelmesiyle birlikte en büyük vaadini yerine getirdiğini söyleyen okul başkanı Aras Şamlı,açıklamasını yaptı.Aras Şamlı'nın babası Semih Şanlı da milli futbolcuya teşekkür ederek şöyle konuştu:Ziyarette Aras Şamlı'nın sınıf arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu için yazdıkları özel şarkıyı tezahüratlar eşliğinde sahnede seslendirdi.Ziyaretin ardından Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı'ya Fenerbahçe forması takdim ederken, Aras Şamlı da milli futbolcuya Yenidoğu Okullarının formasını imzalayarak hediye etti.