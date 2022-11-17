Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım idmanında sakatlandı

ÖZEL | A Milli Takım'ın Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacağı maç öncesinde sakatlık yaşandı.
Kerem Aktürkoğlu, sabah antrenmanında sakatlandı ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Sağ ayak bileğinden sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'na ilk olarak buz tedavisi uygulandı.
24 yaşındaki futbolcunun durumu kontrollerden sonra belli olacak.
Kerem Aktürkoğlu, sabah antrenmanında sakatlandı ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Sağ ayak bileğinden sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'na ilk olarak buz tedavisi uygulandı.
24 yaşındaki futbolcunun durumu kontrollerden sonra belli olacak.
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