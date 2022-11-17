Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım idmanında sakatlandı

A Milli Takım'ın kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu idmanda sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım idmanında sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2022 13:33
ÖZEL | A Milli Takım'ın Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacağı maç öncesinde sakatlık yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu, sabah antrenmanında sakatlandı ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Sağ ayak bileğinden sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'na ilk olarak buz tedavisi uygulandı.

24 yaşındaki futbolcunun durumu kontrollerden sonra belli olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ