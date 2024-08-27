Chelsea'nin kalecisi Kepa Arrizabalaga, Bournemouth'a kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol file bekçisi, Bournemouth'a transferi öncesinde sağlık kontrollerinden geçiyor. Kiralık transfer tamamlanmadan önce, Kepa'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılmıştı.



Kepa, 2018 yılı yaz transfer döneminde 80 milyon euro karşılığında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.





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