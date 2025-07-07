Keny Arroyo'nun geleceği yaz kampında netleşecek!

Beşiktaş'ta gelecek vadeden isimlerden Keny Arroyo'nun durumu, Avusturya kampında netlik kazanacak. Siyah-beyazlı kulüp, genç kanat oyuncusundan uzun vadede önemli katkılar bekliyor.





Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Arroyo'yu yakından takip ediyor. Kampta sergileyeceği performansa göre genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağına karar verilecek. Arroyo'nun ya A takım kadrosunda tutulması ya da gelişimini sürdürebilmesi için kiralık gönderilmesi planlanıyor. Ancak oyuncunun bonservisiyle elden çıkarılması gündemde değil.



