Keny Arroyo'nun geleceği yaz kampında netleşecek!

Beşiktaş'ın gelecek planlarında yer alan Keny Arroyo'nun durumu yaz kampında netleşecek. Solskjaer'in vereceği rapora göre ya takımda kalacak ya da kiralık gönderilecek.

calendar 07 Temmuz 2025 14:21
Keny Arroyo'nun geleceği yaz kampında netleşecek!
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Beşiktaş'ta gelecek vadeden isimlerden Keny Arroyo'nun durumu, Avusturya kampında netlik kazanacak. Siyah-beyazlı kulüp, genç kanat oyuncusundan uzun vadede önemli katkılar bekliyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Arroyo'yu yakından takip ediyor. Kampta sergileyeceği performansa göre genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağına karar verilecek. Arroyo'nun ya A takım kadrosunda tutulması ya da gelişimini sürdürebilmesi için kiralık gönderilmesi planlanıyor. Ancak oyuncunun bonservisiyle elden çıkarılması gündemde değil. 

 
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