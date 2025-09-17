Kenan Yıldız: 'Her zaman bunu yapmak istiyorum'

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının ardından görüşlerini aktardı.



Kenan Yıldız, "Attığım gol için çok memnun ve mutluyum mutluyum. Sezona iyi başladık, soyunma odasında pozitif bir enerji var. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bu fedakarlık, bu maçta da kendini gösterdi." dedi.



Milli yıldız ayrıca, "Bu maçta olduğu gibi yorgun olduğumda bile her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.



Borussia Dortmund karşısında 87 dakika sahada kalan Kenan Yıldız, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.



