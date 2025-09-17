16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
0-125'
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Kenan Yıldız: "Her zaman bunu yapmak istiyorum"

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Borussia Dortmund maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Eylül 2025 01:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız: 'Her zaman bunu yapmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının ardından görüşlerini aktardı.

Kenan Yıldız, "Attığım gol için çok memnun ve mutluyum mutluyum. Sezona iyi başladık, soyunma odasında pozitif bir enerji var. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bu fedakarlık, bu maçta da kendini gösterdi." dedi.

Milli yıldız ayrıca, "Bu maçta olduğu gibi yorgun olduğumda bile her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.

Borussia Dortmund karşısında 87 dakika sahada kalan Kenan Yıldız, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
