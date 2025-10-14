Kenan Yıldız'dan iki maçta 3 gol!

A Milli Takım'da bu milli araya damga vuran isimlerden biri Kenan Yıldız oldu.Bulgaristan ile deplasmanda oynanan maçta 2 gol atan 20 yaşındaki genç yıldız, Gürcistan maçında da ağları havalandırdı.Kenan Yıldız, Gürcistan karşısında 14. dakikada A Milli Takım'ın ilk golünü attı.Gürcistan ağlarını havalandıran Kenan Yıldız, A Milli Takım kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.