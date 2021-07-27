Kemal Ademi'ye Süper Lig'den talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi'ye Süper Lig'den talip çıktı.

Haber; Yeni Asır
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Kemal Ademi'ye Süper Lig'den talip
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27 Temmuz 2021 10:38
Süper Lig takımlarından Göztepe, Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş'le ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı.

Göz-Göz'ün şartların oluşması halinde İsviçreli Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi.


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