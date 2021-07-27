Kemal Ademi'ye Süper Lig'den talip

Süper Lig takımlarından Göztepe, Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.
Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş'le ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı.
Göz-Göz'ün şartların oluşması halinde İsviçreli Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş'le ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı.
Göz-Göz'ün şartların oluşması halinde İsviçreli Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi.