Kelly Oubre Jr., 76ers ile antrenmanlara geri döndü

Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr., geçirdiği trafik kazasının ardından 76ers'la antrenmanlara geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kelly Oubre Jr., 76ers ile antrenmanlara geri döndü
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27 Kasım 2023 12:22
Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr., geçirdiği trafik kazasının ardından 76ers'la antrenmanlara geri döndü.

Koç Nick Nurse, 27 yaşındaki oyuncunun takım antrenmanlarına katıldığını belirterek olumlu bir güncelleme yaptı.

USA Today'den Austin Krell, Nurse'ün Oubre'nin katettiği mesafe ile ilgili söylediklerini şu tweet ile aktardı:

"Nick Nurse, Kelly Oubre'nin bugün takımla beraber olduğunu ve bazı antrenmanlara katıldığını söyledi. 'Biraz' ilerleme kaydettiğini ve temaslı çalışmalar için halen 'biraz zamana ihtiyacı olduğunu' bildirdi."

Oubre'nin iyileşme süreci, 11 Kasım'da şehir merkezindeki evinin yakınında bir arabanın çarpmasıyla geçirdiği kazanın ardından başlamıştı.

Çarpmanın etkisiyle kaburga kemiğinin kırılmasının yanı sıra, kalçası ve sağ bacağında da yaralanmalar meydana gelen Oubre, Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi ve gerekli tıbbi müdahalenin ardından serbest bırakıldı.

Oubre bu sezon maç başına 29 dakikada 16,3 sayı ve 5,1 ribaund ortalamalarına sahip.

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