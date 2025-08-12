12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Kazeem Olaigbe: "Adaptasyonum hızlı oldu"

Trabzonspor'un Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

calendar 12 Ağustos 2025 00:41 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 01:25
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kazeem Olaigbe: 'Adaptasyonum hızlı oldu'
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Papara Park'ta yapılan maçın ardından açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, "İyi bir maç oldu, bizim adımıza iyi de başlangıç yaptık. Top bizdeydi topun hakimiyetine hep biz sahip olduk. Fazla pozisyon vermedik iyi de mücadele ettik. Bizim adımıza genel itibarıyla iyi bir maç oldu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kendi performansı hakkındaki bir soru üzerine Olaigbe, "Antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Her zaman antrenmanlarda takımın nasıl hareket ettiğini neler yaptığını izlemeyi seçtim. Takımın oynadığı tarzı iyice öğrenmeye, hocamızı dinlemeye, benden neler istediğini iyice anlamaya çalıştım. Tabii ki takım arkadaşlarımın da tavsiyelerini dinleyerek adaptasyonum aslında bu kadar çabuk oldu." ifadelerini kullandı.


Olaigbe, Papara Stadı'ndaki atmosfer için de şunları kaydetti:

"İnanılmaz bir atmosfer oluşturmuş taraftarlarımız. Gerçekten desteklerini her an hissettik. Bizim aslında her maç görmek istediğimiz enerji bu. Çünkü dolu stadyumda taraftarın desteğini arkanızda hissettiğinizde bu işinizi kolaylaştırıyor gerçekten. Bu atmosferi bu enerjiyi her maçta stadımızda görebilmek istiyoruz."

Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel de mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzdeki maç için daha çok çalışıp daha iyi hazırlanacağız. Takım olarak üzgünüz. Çünkü buradan Kocaeli'ye 1 puanla dönebilirdik ama bundan da bir şey öğrenip oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
