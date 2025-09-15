15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Kazaz, Esok Rallisini genel klasmanda 4'ncü sırada tamamladı

Kerem Kazaz, 12-14 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleşen Esok Rallisini genel klasmanda 4'ncü sırada tamamlayarak Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda liderliğini korumayı başardı.

calendar 15 Eylül 2025 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kazaz, Esok Rallisini genel klasmanda 4'ncü sırada tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Team Petrol Ofisi sporcusu Kerem Kazaz, 12-14 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleşen Esok Rallisini genel klasmanda 4'ncü sırada tamamlayarak Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda liderliğini korumayı başardı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Eskişehir rallisi 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, rallinin 2'nci etabında yaşadıkları mekanik sorunun ardından kırılan diferansiyel nedeniyle yarışı iki çeker sürdürmek zorunda kaldı ve günü genel klasmanda 6'ncı sırada tamamladı. Pazar gününe 3 dakika 20 saniyelik bir fark ile geride başlayan Kazaz, geçilen üç etabın ikisini büyük farkla kazanarak genel klasmanda 4'üncülüğe kadar yükselmeyi başardı. Powerstage etabını da en hızlı ikinci zamanda tamamlayarak ekstra 4 puanı da hanesine yazdırmayı başardı.

Rallinin genç pilotlar birinciliğini de kazanan Kerem Kazaz, sezonun son iki yarışı öncesinde en yakın rakibiyle arasındaki farkı 18 puanda tutarak şampiyona liderliğini koruyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.