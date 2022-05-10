İLK DAKİKADA PENALTI

HAMLELER GOLLE KARŞILIK BULDU

11 DAKİKADA İKİ GOL

BAKASETAS SAHNE ALDI

SON DAKİKADA PENALTI

90+6. DAKİKADA GOL

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR

İLK TAKIM OLDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.1-0 Trabzonspor'un kazandığı ilk maçında rövanşında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 4-2'lik skorla kazandı. Kayserispor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.Trabzonspor, karşılaşmanın ilk dakikasında penaltı kazandı. Kayserispor'da Lionel Carole'in eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Anthony Nwakaeme, topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.Trabzonspor'un golünün ardından Kayserispor, karşılaşmada daha etkin görünürken, ev sahibi ekip istediği golü ilk yarıda bulamadı.İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ikinci yarıya Emrah Başsan değişikliği ile başladı. Trabzonspor'da ise Yusuf Erdoğan, Nwakaeme'nin yerine oyuna dahil oldu.İlk yarıdaki etkisini ikinci yarıya da taşıyan Kayserispor, 48. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle skoru dengeyi getirdi. Hız kesmeyen Kayserispor, 59. dakikada Majid Hosseini ile 2-1 öne geçti.Trabzonspor'da Anastosios Bakasetas, karşılaşmanın 82. dakikasında sahneye çıktı. Yunan futbolcu, bu dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.Kayserispor, 89. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mame Thiam, takımını 3-2 öne taşıdı.Kayserispor'da Emrah Başsan, 90+6 dakikada maçın skorunu belirledi. Emrah'ın vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti. Kayserispor, karşılaşmada 4-2 galip ayrıldı ve finale yükseldi. Kayserispor'un finaldeki rakibi ise Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor eşleşmesinde tur atlayan taraf olacak. Sivasspor, ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmıştı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen Kayserispor, önceki turlarda da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı saf dışı bırakmıştı.Kayserispor, Türkiye Kupası tarihinde dört büyükler haricinde tek sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan üçünü elemeyi başaran ilk takım oldu.40'ıncı saniyede Trabzonspor penaltı kazandı. Altıpas içerisinde Cornelius ile Carole arasındaki iki mücadelede hakem Carole'ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.8. dakikada Onur Bulut'un ortasında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çelmeyi başardı.9. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.25. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında ceza sahası önündü topla buluşan Bertolacci'nin, yerden köşeye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.28. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ortasında, savunmanın arkasına koşu yapan Mustafa Pektemek'in, kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top auta gitti.Maçı ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.48. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Mustafa Pektemek'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.58. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.59. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Bertolacci'nin kullandığı kornerde topu kontrol etmeyi başaran Hosseini'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.67. dakikada Bertolacci sol kanattan yaptığı ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top sağ kale direğine çarparak oyun alınan döndü. Dönen topu tamamlayan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.82. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cornelius, sert şutunda kaleci Lung topu çeldi. Dönen topu tamamlayan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Lung yine topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.89. dakikada sol kanattan Carole'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan, Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.90+1. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.90+6. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Bertolacci'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan topu sürdükten sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHalil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk CurbayLung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Emrah Başsan), Thiam, Bertolacci, Mustafa Pektemek (Dk. 70 Mane)Uğurcan Çakır, Puchacz (Dk. 71 Djaniny), Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 84 Serkan Asan), Dorukhan Toköz, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), CorneliusDk. 3 Nwakaeme (penaltıdan) Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 48 ve 90+6 Emrah Başsan, Dk. 59 Hosseini, Dk. 90+1 Thiam (penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)Dk. 41 Kemen, Dk. 90 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)