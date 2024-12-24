Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası 1 taraftar tutuklandı

Kayserispor-Galatasaray maçı esnasında sahada ve tribünde çıkan olaylar sonrası gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası 1 taraftar tutuklandı
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24 Aralık 2024 00:18
Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.

Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile fotoğraf çektiren O.K. arasında arbede yaşandı.

Daha sonra kuzey alt tribününde başlayan arbedeye ise polis müdahale etti.

Olaya ilişkin O.K, sahaya giren A.D. ve kuzey alt tribünündeki olaylara karışan V.E. gözaltına alındı.

O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.

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