Kayserispor: "Fenerbahçe maçında hedefimiz galibiyet"

Kayserispor Başkan Yardımcısı Emir Akpınar, Fenerbahçe maçı için konuştu. Akpınar, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor: 'Fenerbahçe maçında hedefimiz galibiyet'
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22 Kasım 2024 12:26
Son güncelleme 22 Kasım 2024 12:29
Kayserispor Başkan Yardımcısı Avukat Emir Akpınar, cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Akpınar, şehrin ve takımın bu önemli maça hazır olduğunu belirterek, tüm dinamiklerin maçı kazanma odaklı çalıştığını vurguladı.

"HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Akpınar, Kayserispor'un rakip ayrımı yapmaksızın her maça galibiyet parolasıyla çıktığını ifade etti. Takım içerisindeki sakatlıklar ve eksikliklerin hiçbir zaman mazeret olmadığını belirten Akpınar, "Maç sahada kazanılır. Fenerbahçe gibi güçlü bir rakip karşısında da futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.

Kayseri şehrinin misafirperverliğini her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de göstereceklerini söyleyen Akpınar, "Bizim hiçbir takıma yakınlığımız veya uzaklığımız yoktur. Fair Play ruhu içinde dostça bir maç olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Taraftarların maç öncesi ve sırasında vereceği desteğin önemine değinen Akpınar, Kayserispor'un başarısının şehir halkının ortak amacı olduğunu söyledi. Akpınar, "Taraftarlarımızı stada davet ediyor ve zafer için hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz." diyerek tribünlerin dolmasını istedi.

"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kayserispor'un geleceği için sağlam adımlar attıklarını belirten Akpınar, ligdeki konumları için bu maçın kritik olduğunu dile getirdi. "Fenerbahçe karşısında alacağımız iyi sonuç, hem takımın motivasyonu hem de genel hedeflerimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi. Son olarak Akpınar, her iki takım için de dostça ve centilmenlik çerçevesinde bir maç olmasını diledi. [Haber: Faruk Aydemir]

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