Kayserispor'dan sakatlık açıklaması

Yukatel Kayserispor, kalecisi Bilal Bayazit'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kayserispor'dan sakatlık açıklaması
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06 Kasım 2023 22:56
Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında sağlık problemi yaşayan kalecisi Bilal Bayazit hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Corendon Alanyaspor karşılaşmasının sonunda darbeye bağlı şuur bulanıklığı yaşayan Kalecimiz Bilal Bayazit, kontrol amaçlı olarak Acıbadem Kayseri Hastanesinde tetkikleri yapılmaktadır. Genel durumu iyi olup hayati tehlikesi yoktur.'' ifadeleri kullanıldı.

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