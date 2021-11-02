Kayseri Basketbol'un Avrupa'daki konuğu Nesibe Aydın

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Nesibe Aydın'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayseri Basketbol'un Avrupa'daki konuğu Nesibe Aydın
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02 Kasım 2021 11:48
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, Çarşamba günü bir diğer Türkiye temsilcisi Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

D Grubu'nda oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Nesibe Aydın, 5 puanla ikinci, 3 maçta 1 galibiyet alıp, 4 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbol ise son sırada yer alıyor.


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