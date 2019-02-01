finalindeile, Abu Dabi'de karşı karşıya geldi. Katar, finalde Japonya'yıyenerek tarihi bir başarıya imza attı ve ilk kez Asya şampiyonu oldu.Katar'a şampiyonluğu getiren goller 12. dakikada Ali Almoez, 27'de Hatim ve 83. dakikada penaltıdan Afif'ten geldi. Turnuvayı 9 golle tamamlayan Almoez, Asya Kupası tarihinde bir kupada en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.Japonya'nın tek golü ise 69. dakikada Minamino'dan geldi. Bu gol, turnuva boyunca Katar'ın yediği ilk ve tek gol oldu.Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, Katar karşısında 90 dakika sahada kaldı.Turnuva boyunca Irak, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'yı yenen Katar, Asya Kupası'nın şampiyonu olurken finale kadar gol yemeden gelen Japonya, son maçta yediği 3 gole engel olamadı.