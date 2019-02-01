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Katar, Japonya'yı yenip tarih yazdı!

Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Kaynak: Sporx.com
Katar, Japonya'yı yenip tarih yazdı!
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01 Şubat 2019 18:54
Asya Kupası finalinde Katar ile Japonya, Abu Dabi'de karşı karşıya geldi. Katar, finalde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı ve ilk kez Asya şampiyonu oldu.

Katar'a şampiyonluğu getiren goller 12. dakikada Ali Almoez, 27'de Hatim ve 83. dakikada penaltıdan Afif'ten geldi. Turnuvayı 9 golle tamamlayan Almoez, Asya Kupası tarihinde bir kupada en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.

SADECE 1 GOL YEDİ, ŞAMPİYON OLDU

Japonya'nın tek golü ise 69. dakikada Minamino'dan geldi. Bu gol, turnuva boyunca Katar'ın yediği ilk ve tek gol oldu.

NAGATOMO 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, Katar karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Turnuva boyunca Irak, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'yı yenen Katar, Asya Kupası'nın şampiyonu olurken finale kadar gol yemeden gelen Japonya, son maçta yediği 3 gole engel olamadı.

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