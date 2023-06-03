Kastamonu Belediyesi mutlu, Konyaaltı Belediyespor tepkili

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor'u 32-30 mağlup eden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü İbrahim Belet, yarınki maçta da galip gelerek şampiyon olmak istediklerini söyledi.



Belet, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



İlk iki maçta güzel sonuç elde ettiklerini dile getiren Belet, "Biz, play-off serisinin final grubunda Konyaaltı'na karşı deplasmanda galip geldik. Burada evimizde de galip gelerek serinin ilk iki maçını yenilgisiz kapattık. Yarın son maçımız var. Yarınki maçı da alırsak şampiyon olup, ligi şampiyon kapatacağız." dedi.



Takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Belet, "Bu maçta Emine'nin de sakatlanması ile yedek bandında değişecek oyuncumuz kalmadı. Bütün oyuncularım yüreğini sahaya koyarak galip gelmeyi bildiler. Konyaaltı Belediyesi'ni de güzel oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Umarım yarınki maçı da kazanarak Kastamonu'ya bir şampiyonluk kupası daha getiririz." diye konuştu.



KONYAALTI BELEDİYESPOR'DAN HAKEM ELEŞTİRİSİ





Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal da maçın kötü yönetildiğini savunarak, "Hak etmediğimiz şeylerle sahada karşılaşıyoruz. Bunların hiçbirine gerek yok. Hentbol böyle olacaksa kim şampiyon olursa olsun hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Hakemlerin bu kadar devrede olduğu bir branş var mı ülkemizde bilmiyorum. Bunlara gerek yok. Yarın da elimizden geleni yapacağız ama olup bitenlerden çok mutlu değiliz açıkçası." ifadelerini kullandı.





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