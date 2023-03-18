Kasımpaşa, Selçuk İnan ile vedalaştı

Kasımpaşa, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Selçuk İnan ile vedalaştı
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18 Mart 2023 21:03
Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Selçuk İnan'ın yolları ayrıldı.

Profesyonel futbol kariyerinin ardından Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlüğe başlayan Selçuk İnan, 22 Kasım 2022'de Kasımpaşa ile ilk teknik direktörlük tecrübesine başladı.

Kasımpaşa'da 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:

"Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
 
Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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