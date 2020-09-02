Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı transfer etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı transfer etti
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02 Eylül 2020 17:13
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Debrecen takımından transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kevin Varga, Debrecen formasıyla 2020-2021 sezonunda 5 lig maçında görev yaptı.

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