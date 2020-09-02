Kasımpaşa, Feyzi Yıldırım'ı transfer etti

Kasımpaşa, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa, Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
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02 Eylül 2020 20:02
Kasımpaşa, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu. 

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Feyzi Yıldırım'ın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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