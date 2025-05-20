Son yıllarda her sezon olduğu gibi şampiyonluk hayaliyle bu kez çok iyi başladığı sezonda başına gelmeyen Karşıyaka 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirveyi ezeli rakibi Bursaspor'a kaptırdıktan sonra direkt grup finali oynama avantajıyla girdiği Play-Off'ta Muşspor'a elenmekten kurtulamadı.



Yıllardır Play-Off kabusunu aşamayan, 2002'den bu yana katıldığı 7'nci Play-Off'tan da eli boş dönen Kaf-Kaf üst üste 8'inci sezon da en alt profesyonel lig kategorisi olan 3'üncü Lig'den kurtulamadı. Son iki sezonda eşleşmede saha avantajına rağmen Play-Off'ta ilk rakibine elenen Karşıyaka, geçen sezon Anadolu Üniversitesi'ne evinde 1-0 yenildikten sonra dün de Muşspor'a yine iç sahada 2-1 mağlup olarak lig finalini göremeden havlu attı.



BURSASPOR MAÇI YAKTI



Karşıyaka'nın yolunun bu sezon 18 yıl sonra ezeli rakibi Bursaspor'la kesişmesi yeşil-kırmızılıları hem lig şampiyonluğu hem Play-Off'tan etti. Her çevreden çok büyük destekler alarak transfer yasağını açıp çok iddialı bir kadro kuran rakibi Bursaspor'un önünde ilk 8 haftayı namağlup lider geçen Karşıyaka, 29 Ekim 2024'te Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan hayatını kaybettikten sonra rakibine kaptırdığı koltuğu bir daha alamadı. Sezonun son maçında İzmir'e şampiyon gelen Bursaspor'u ağırlayan Kaf-Kaf, bu maçtaki küfürlü tezahüratlar ve saha olayları yüzünden seyircisiz oynama cezası aldı. Karşıyaka, Muşspor eşleşmesinde bu nedenle saha avantajını kullanamadı.



EVİNDE DEPLASMANI YAŞADI



Bu sezon 3'üncü Lig'de grubunu ikinci bitirerek Play-Off'ta direkt grup finali oynama hakkı elde eden Karşıyaka, Muşspor önünde seyircisiz oynama cezası yüzünden deplasmanı yaşadı. Eşleşmede deplasmandaki ilk maç 0-0 bittikten sonra Karşıyaka taraftarına kapalı olan rövanşı Muşspor iç sahaya çevirdi. Alsancak Stadı'nın 610 kişilik deplasman tribününe kapasitenin çok üzerinde Muşlu taraftar akın etti. Protokol tribünün önemli bir kısmını bile Muşlular doldurdu. Protokolde kendi evinde azınlık kalan Karşıyakalılar ile Muşlular arasında kavgalar çıktı. Emniyet, Karşıyaka taraftarlarının takımı maç öncesi stat çevresinde karşılamasına da izin vermedi.



3 DEĞİŞİKLİK YAPTI, ALİ SİNAN 20 DAKİKA SAKAT OYNADI



Liglerde takımlar değişen statüde toplam 5 değişiklik hakkını 3 defada yapabilirken, Muşspor önünde ayrı ayrı 3 değişiklik yapan Karşıyaka bedelini acı ödedi. Maça çok kötü başlayıp ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan İzmir ekibi ikinci yarının henüz başında rakibin 10 kişi kalıp, 52'nci dakikada skoru 2-1'e getirince umutlandı. Muşspor'un oyunu soğutmaya çalıştığı bölümde Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım üçüncü defa değişiklik hakkını 73'üncü dakikada Enes'in yerine Bedran'ı oyuna alarak tamamladı. Ali Sinan rakibin 75'inci dakikada arkadan çok sert müdahalesiyle sakatlanırken takımının değişiklik hakkı kalmadığı için maça tek ayak üzerinde sekerek devam etmek zorunda kaldı. Kaf-Kaf rakibi eksikken en ihtiyaç duyduğu dakikalarda kendi de 10 kişi gibi oynadı.



HAKEM VE KALECİYE BÜYÜK TEPKİ



Maçta 47'nci dakikada Muşsporlu Taha Ahmet'e direkt kırmızı kart gösteren Hakem Mehmet Ali Özer, 75'inci dakikada Ali Sinan'ın sakatlandığı pozisyonda çok ağır faulü ise sarı kartla geçiştirdi. Rakibi Ali Sinan'a atağa kalkarken arkadan tabanla girip sakatlarken hakem pozisyona sarı kart verdi. Karşıyakalılar maçta hakem ve ikinci yarıda oyunu soğutup zaman geçirmek için sebepsiz yere sakatlık numarasıyla defalarca yere yatarak kalkmayan Muşspor kalecisi Enes Çetin'e büyük tepki gösterdi.



TARAFTAR TESİSİ BASTI



Karşıyaka-Muşspor maçının ardından bir grup taraftar oyunculara tepki göstermek için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne girmek istedi. Taraftarlar Play-Off öncesi alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübü ihtar çeken, Muşspor maçından 1 gece önce de tesislerde prim kavgası yaptıkları iddia edilen futbolculara tepki gösterdi. Emniyet güçleri taraftarların tesise girmelerini önledi. Sosyal medyada birçok Karşıyakalı transfer yasağı yüzünden tamamen altyapı patentli oyunculardan oluşmasına rağmen 2019 ve 2020'de 3'üncü Lig'de art arda 2 kez Play-Off oynayan kadronun fotoğraflarını ve 2020'de Antalya'daki finalde sakatlık numarası yapan rakip oyuncuyu iki Karşıyakalı'nın saha dışına taşımasını paylaşıp, "1 lira prim almazlardı ama çıkar ölümüne oynarlardı" mesajıyla paylaştı.



KONGRE VAR ADAY YOK



Voleybolda Sultanlar Ligi'ni finalde ıskalayan, sponsorsuz kalan basketbolda 51 yıl sonra küme düşmekten son anda kurtulan Karşıyaka tek umudu olarak kalan futbolda da hedefine ulaşamayıp şampiyonluk hasretini 23 yıla çıkardı. Sezon bittikten sonra kongre sürecine odaklanacak İzmir'in en köklü temsilcisinde henüz başkanlığa aday çıkmadı. Karşıyaka'da olağanüstü seçim maddesi eklenen mali genel kurul 29 Mayıs'ta toplanacak. Tüzük gereği adayların listelerini kongrenin ilk tarihinden önce yarın mesai bitimine kadar divan kuruluna teslim etmesi gerekiyor. Geçen ocak ayında toplam borcu 503 milyon TL olarak açıklanan, futbolda üst üste 8'inci sezon da 3'üncü Lig'de kalıp, Süper Lig'deki basketbol takımına 1 yıldır sponsor bulamayan Kaf-Kaf'ta başkanlığa aday çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Bilinmezliğe gömülen kulüpte Başkan İlker Ergüllü'nün de yeniden aday olmayı düşünmediği öğrenildi.



HÜSEYİN HAMAMCI'NIN KALBİ DAYANMADI



Karşıyaka'nın 30 yıl önce 1995 yılında Süper Lig'e çıktığı son kadronun teknik direktörü olan kulübün efsane ismi Hüseyin Hamamcı, Muşspor maçında kalp spazmı geçirdi. Alsancak Stadı'nda rakibin 11'inci dakikada attığı ilk golün ardından fenalaşan 74 yaşındaki Hüseyin Hamamcı önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne, ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enfarktüs geçirdiği belirlenen Hamamcı'ya anjiyo yapılıp ana damarına stent takıldı. Bilinci açık olan tecrübeli teknik adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



