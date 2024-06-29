Karşıyaka şampiyon seçti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yine iddialı olduğu yeni sezon öncesi takımın dümenine alt liglerde 5 şampiyonluğu bulunup, Süper Lig'de yıllarca görev yapan Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Karşıyaka, transferlerini de geçen sene şampiyonluk yaşayan isimlerden seçti. İlk dış transfer hamlesi olarak 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan Karaköprü Belediyespor'un skorer sağ kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla'yı alan Kaf-Kaf, ardından yine iki önemli hamle yaptı. Altyapıdan çıkarak 12 yıl boyunca takımda forma giyen stoper Metin Peker, 1 sezon aradan sonra yuvaya döndü. Karşıyaka'da 3 farklı ligde forma giyip hiç şampiyonluk yaşayamayan, 2 kez küme düşme üzüntüsü gören Metin, geçen sezon Elazığspor'da Play-Off'ta şampiyon oldu.



Karşıyaka'da transfer harekatını yürüten Başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, geçen sezon hem şampiyon hem de üst üste ikinci kez 3'üncü Lig'in gol kralı olan İshak Kurt'u ise ezeli rakip Bursaspor'un elinden aldı. Geçen yıl Adana 1954 FK'yla 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yaşarken, 24 golle krallık tacını da takan İshak, yolları 18 sene sonra aynı ligde kesişen iki kulüp arasında Karşıyaka'yı tercih etti. Taraftarlar transfer çalımı sonrası Bursaspor'a sosyal medyada esprili göndermeler yaptı.



HÜCUM HATTI GÜÇLENDİ



İzmir temsilcisi Karşıyaka, transferde özellikle ofans hattına yaptığı kritik hamlelerle hücumda elini çok güçlendirdi. Geçen sezon 13 golle takımın en skorer ismi olan birçok ekibin listesindeki sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'yla sözleşme yenileyen Kaf-Kaf, sağ kanadı yine 13 golle Karaköprü'de şampiyonluk yaşayan Ali Sinan Gayla'ya emanet etti. İleri uca 2022-2023 sezonunda 24 golle, geçen sezon ise 22 golle 3'üncü Lig'in gol kralı olan İshak Kurt'u alan Karşıyaka, gol sıkıntısına erken çözüm buldu. Hücum hattında elinde tecrübeli kanat oyuncusu Cenk Ahmet ve geçen yıl 9 golle takımın en golcüsüyken sakatlanıp sezonu erken kapatan Yasin Ozan'ı da elinde bulunduran yeşil-kırmızılı ekip, şimdiden rakiplerine korku saldı.



BAŞKAN ERGÜLLÜ'DEN ALMANYA ÇIKARMASI



Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, sponsorluk anlaşmaları için Almanya'ya gitti. İkili bu ülkede daha önce de görüşme yaptıkları uluslararası telekomünikasyon şirketi olan Türk iş adamı Yusuf Karataş'la bir araya geldi. Ergüllü, Ustaoğlu ve Karataş, birlikte Frankfurt Konsolosu Erdem Tunçer'i de makamında ziyaret ederek imzalı Pınar Karşıyaka forması hediye etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU