21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Karşıyaka, Ömer Faruk için beklemede!

Karşıyaka, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor - Nazillispor maçına bahis oynadıkları sebebiyle PFDK'ye sevk edilen golcü Ömer Faruk Sezgin'le ilgili yargılama sonucunu bekleyecek.

21 Ağustos 2025 14:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, eski kulübü Ankaraspor ve Nazillispor'daki neredeyse tüm futbolcularla birlikte 28 Nisan 2024'te iki takım arasındaki maça bahis oynadıkları suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen golcü Ömer Faruk Sezgin'le ilgili yargılama sonucunu bekleyecek.

Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması iddiasıyla Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen Ömer Faruk, tedbirsiz yargılanma talep etti. Ömer Faruk tedbiri kalkmazsa PFDK'nın yapacağı yargılama boyunca forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu kurulda tedbirsiz yargılanırsa ise maçlarda oynayabilecek.

Karşıyaka, yeni golcüsünün sözleşmesiyle ilgili kararı hakkındaki tedbirin kalkıp kalkmamasına göre verecek. O maçta forma giyen iki takımdaki neredeyse tüm futbolcular, kulüplerin teknik heyet ve yöneticileri aradan 1,5 yıl geçtikten sonra PFDK'lık olmuştu. Kulüpler, 'Müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasıyla küme düşürülme, yöneticiler ömür boyu men cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalırken, olaya karışan tüm futbolcuların da 3 aydan 1 yıla kadar ceza alma ihtimali bulunuyor. Ömer Faruk'un eski takımı Ankaraspor'la sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aldığı 4 ay men cezası da Tahkim Kurulu'nda görüşülecek. Karşıyaka'nın transferde Kütahyaspor'dan aldığı 26 yaşında, 1,95 boyundaki pivot santrfor geçen sezon 29 maçta 13 gol ve 5 asiste oynamıştı.


