Karşıyaka'nın gençleri parladı

İzmir'de yıllardır futbolda altyapıda sınıfta kalan, yalnız transfer yasaklısı olduğu 2016-2021 seneleri arasında mecburiyetten kendi yetiştirdiği oyunculara sarılan Karşıyaka, bu sezon gençlerinin performansıyla gurur duydu.



3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen sol bek Ferdi Burgaz, takımda 2 sezondur banko oynarken, son Anadolu Üniversitesi maçında gençlerden Berat Şahin ve Selim Demirci, en kritik dönemde ilk 11'de başarıyla görev yaptı. Sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle alternatifsiz kalan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, ligin final haftalarında Berat ve Selim'i düşünmeden sahaya sürdü.



Karşıyaka'da 3 yıldır altyapıda forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Berat, henüz profesyonel bile yapılmadan ilk yarıda Kütahyaspor maçında 4 dakika, geçen hafta Muşspor deplasmanında son 28 dakika görev aldıktan sonra ligde ilk kez 11'de forma giydi. Takımın yıldızlar topluluğu kadrosunda kusursuza yakın performans sergileyen Berat'ı 84'üncü dakikada alkışlatmak için kenara alan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, genç oyuncuyu saha kenarında bağrına bastı. Sezon başında Futbol Şube Başkanı merhum Gökhan Şensan görevdeyken amatör Çilimli Belediyespor'dan altyapıya alınan 19 yaşındaki sağ kanat Selim de daha önce 3 maç sonra oyuna girip ilk kez 11'de oynadı.



ERCAN PROFESYONEL OLDU



İlk yarının uzatma anlarında takımını 2-1 öne geçiren golü de atan Selim'i takımdaki tecrübeli ağabeyleri omuzlarına aldı. Henüz profesyonel sözleşme imzalanmayan iki futbolcu da önümüzdeki süreçte profesyonel yapılacak. Karşıyaka, altyapısından çıkarak A takımda şans bulan 19 yaşındaki forvet Ercan Kulaç'ı da profesyonel yaptı. Ercan'ın imza törenine futbol altyapı yönetiminden Hamit Erol ve Sportif Direktör Ahmet Aktepe katıldı. Ercan, bu sezon A takımda 3 lig, 1 Türkiye Kupası maçında şans bulmuştu. Yeşil-kırmızılıların kadrosunda altyapı patentli Mustafa Durgun, Taha Yeşilbaş, Mertcan Koç, Kayra Elmalı gibi gençler de yer alıyor.



