Karşıyaka moralsiz turladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyet alarak Türkiye'de sezonun en uzun galibiyet serisini yakalayan lider Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Viranşahir Belediyespor önünde Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın maçtan önceki gün şok vefatıyla sarsılmasına rağmen yedeklerle tur atlamayı başardı.



Maçtan önceki gün sezon başında kadroyu kuran isim de olan Şensan'ın 59 yaşında ani gelişen rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle yasa boğulan Karşıyaka teknik heyet ve futbolcular gözyaşları içinde hastaneye koşup saatlerce ayrılmadı.



Maça yedek ve genç kadroyla çıkan Kaf-Kaf'ta oyuncular kollarına siyah bant taktı. Futbol Federasyonu saygı duruşuna izin vermediği için iki takım futbolcuları Gökhan Şensan için santranın ardından 30 saniye topa dokunmayıp kendileri saygı duruşunda bulundu.



Oldukça moralsiz olan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay da maç boyunca yedek kulübesinden çıkmadı. Basketbol takımıyla salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Kolossos deplasmanı için Rodos Adası'na giden Başkan İlker Ergüllü de acı haberi alınca dün sabah feribotla Türkiye'ye dönerek maça yetişip takıma moral vermeye çalıştı. Karşıyaka normal süresi golsüz biten maçta 109'uncu dakikada geriye düşmesine rağmen önce 111'de Çağatay'la eşitliği yakaladı, ardından seri penaltılarla rakibini 5-4 yenerek kupada yoluna devam etti. Kaf-Kaf'ın sosyal medya sayfaları da maçın fotoğraflarını siyah-beyaz yayınladı. 21 yıldır şampiyonluğa hasret olan Karşıyaka'da Şensan, transfer döneminde sosyal medyada ağır eleştiriler alıp maddi ve manevi olarak çok yıpranmıştı. Şensan yönetiminde kurulan kadro, ligde namağlup zirveye çıkmıştı. Karşıyaka yarın 1 Kasım'daki kuruluşunun 112'nci yılını da buruk kutlayacak.



