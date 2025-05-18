18 Mayıs
Samsunspor-Sivasspor
19:00
18 Mayıs
Bodrum FK-Trabzonspor
19:00
18 Mayıs
Galatasaray-Kayserispor
19:00
18 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
19:00
18 Mayıs
Alanyaspor-Beşiktaş
19:00
18 Mayıs
Antalyaspor-Gaziantep FK
19:00
18 Mayıs
Rizespor-Göztepe
19:00
18 Mayıs
Kasımpaşa-Başakşehir
19:00
18 Mayıs
Everton-Southampton
2-0
18 Mayıs
West Ham United-N. Forest
0-138'
18 Mayıs
Brentford-Fulham
17:00
18 Mayıs
Leicester City-Ipswich Town
17:00
18 Mayıs
Arsenal-Newcastle
18:30
18 Mayıs
Atletico Madrid-Real Betis
20:00
18 Mayıs
Barcelona-Villarreal
20:00
18 Mayıs
Celta Vigo-Rayo Vallecano
20:00
18 Mayıs
Valencia-Athletic Bilbao
20:00
18 Mayıs
Mallorca-Getafe
20:00
18 Mayıs
Real Sociedad-Girona
20:00
18 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
18 Mayıs
Real Valladolid-Alaves
20:00
18 Mayıs
Las Palmas-Leganes
20:00
18 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
18 Mayıs
Cagliari-Venezia
21:45
18 Mayıs
Fiorentina-Bologna
21:45
18 Mayıs
Verona-Como
21:45
18 Mayıs
Inter-Lazio
21:45
18 Mayıs
Juventus-Udinese
21:45
18 Mayıs
Lecce-Torino
21:45
18 Mayıs
Monza-Empoli
21:45
18 Mayıs
Parma -SSC Napoli
21:45
18 Mayıs
Roma-AC Milan
21:45
18 Mayıs
Ajax-FC Twente
1-064'
18 Mayıs
Alkmaar-Almere
1-166'
18 Mayıs
Fortuna Sittard-FC Utrecht
0-064'
18 Mayıs
Heracles-NEC Nijmegen
1-265'
18 Mayıs
NAC Breda-Willem
1-160'
18 Mayıs
PEC Zwolle-FC Groningen
1-063'
18 Mayıs
RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles
2-164'
18 Mayıs
SC Heerenveen-Feyenoord
2-0DA
18 Mayıs
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
1-263'
18 Mayıs
Ulm-Preussen Muenster
1-024'
18 Mayıs
E.Braunschweig-Nürnberg
0-223'
18 Mayıs
Magdeburg-Fortuna Düsseldorf
0-124'
18 Mayıs
Schalke 04-Elversberg
0-123'
18 Mayıs
Hertha Berlin-Hannover 96
0-122'
18 Mayıs
Greuther Fürth-Hamburger SV
0-023'
18 Mayıs
Karlsruher SC-Paderborn
0-023'
18 Mayıs
Darmstadt-Jahn Regensburg
0-122'
18 Mayıs
FC Köln-Kaiserslautern
1-023'
18 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
18 Mayıs
KV Mechelen-Sporting Charleroi
17:00
18 Mayıs
Gent-Genk
19:30
18 Mayıs
Wolfsberger AC-Austria Wien
18:00
18 Mayıs
Rapid Wien-Sturm Graz
18:00
18 Mayıs
BW Linz-RB Salzburg
18:00
18 Mayıs
Young Boys-Basel
3-276'
18 Mayıs
Lausanne-Lugano
17:30
18 Mayıs
FC Luzern-Servette
17:30
18 Mayıs
Samara-S. Moskova
0-2
18 Mayıs
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
1-1
18 Mayıs
Dinamo Moscow-Akron Togliatti
1-022'
18 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
19:00

Karşıyaka için ya tamam, ya devam!

22 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Karşıyaka, 3. Lig'den kurtulma yolunda kader maçına çıkıyor. İlk maçta 0-0 berabere kaldığı Muşspor'u Pazartesi günü Alsancak'ta ağırlayacak İzmir temsilcisi, galibiyetle finale yükselip 2. Lig hayalini sürdürmek istiyor.

calendar 18 Mayıs 2025 15:21 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 15:34
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka için ya tamam, ya devam!
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Futbolda 2003'ten beri tam 22 yıldır şampiyon olamayan, 7 senedir de en alt profesyonel lig kategorisi olan 3'üncü Lig'den kurtulamayan İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, Pazartesi günü kendisi için tarihi Play-Off rövanş maçında Muşspor'u ağırlayacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da start alacak maçı Mehmet Ali Özer yönetecek. Karşıyaka, normal sezonun son haftasındaki Bursaspor maçı sonrasında aldığı ceza nedeniyle mücadelede taraftarından yoksun olacak. Konuk Muşsporlular ise kendilerine ayrılan deplasman tribününe girebilecek. Takımlarını konvoy eşliğinde meşalelerle stada uğurlayacak Karşıyakalılar maçı Zühtü Işıl Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izleyecek.

Play-Off grup finalinde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Karşıyaka rövanşta her türlü galibiyette 2'nci Lig yolunda finale çıkan taraf olacak. Maç hangi skorla olursa olsun berabere biterse tur atlayacak takımı uzatmalar ve yine eşitlik halinde ise seri penaltı atışları belirleyecek. Kaf-Kaf rakibine yenilirse ise finali ıskalayıp üst üste 8'inci sezon da 3'üncü Lig'de kalacak. İzmir temsilcisi finale çıkarsa 2'nci Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e çıkmak için tarafsız sahada 24 Mayıs Cumartesi günü final oynayacak. Karşıyaka grupta normal sezonu 60 puanla ikinci, Muşspor ise 58 puanla üçüncü bitirmişti. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off'ta direkt grup finaline kalırken, Muş önceki turlarda Silifke Belediye ve Belediye Kütahyaspor'u eledi. Kaf-Kaf rakibini normal sezonda İzmir'de 2-1 yenmişti.


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