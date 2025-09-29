29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Karşıyaka dört dörtlük

Deplasmanda Alanya 1221 FSK'yı da 2-1 mağlup eden Karşıyaka 4'te 4 yaparak zirve ortağı olmayı sürdürdü.

calendar 29 Eylül 2025 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 15:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka dört dörtlük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Alanya 1221 FSK'yı da 2-1 mağlup eden Karşıyaka 4'te 4 yaparak zirve ortağı olmayı sürdürdü.

Bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde kurduğu kadroyla oynadığı 4 maçı da 2-1 kazanan Kaf-Kaf, 3'üncü Lig'deki 4 grupta zirveyi paylaştığı Uşakspor'la birlikte puan kaybı yaşamayan iki takımdan biri oldu. Yeşil-kırmızılı futbolcular maç sonrası sevinçlerini Alanya'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaşırken, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, "Taraftarlarımız, camiamızla birlikte tam bir aile olduk. İyi başladık, iyi gidiyoruz, sonu da iyi olsun" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA YILDIZI YASİN

Karşıyaka'nın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız golcü Ömer Faruk Sezgin'in şok bir şekilde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alması nedeniyle transfer döneminin son gününde sözleşme imzaladığı Yasin Uzunoğlu forma giydiği iki maçta da takımına galibiyeti getirdi. Ömer Faruk'un cezasının kesinleşmesiyle arayışa geçen Karşıyaka yönetimi, ligin ilk haftası geçtikten sonra 22 yaşındaki Yasin'i transfer döneminin son gününde Muğlaspor'dan kiraladı.


Evrakları Muğlaspor'dan yetişmeyen genç futbolcu takımla gitmesine rağmen Kütahyaspor deplasmanında forma giyemedi. Genç golcüyü mağdur etmek istemeyen futbol şube yönetimi Kütahya'da oynayamayan Yasin'e de galibiyet primi ödeyip moral verdi. Ligde son iki maçta ilk 11'de forma giyen Yasin hem Balıkesirspor önünde 76'ncı dakikada galibiyet golünü kaydetti hem de Alanya deplasmanında ilk yarıda attığı 2 golle rakibin fişini çekti. Genç yıldız adayı 2 maçta 3 golle takımına 6 puan kazandırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.