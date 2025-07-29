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Karşıyaka'da iki oyuncu bitiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın transferde iki oyuncuyla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

calendar 29 Temmuz 2025 15:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da iki oyuncu bitiyor
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın transferde iki oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren yeşil-kırmızılıların geçtiğimiz sezonu Merkezefendi Denizli'de tamamlayan eski oyuncusu pivot Egemen Güven ve son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Ömer Can İlyasoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

Yönetimin iki basketbolcu ile el sıkıştığı, resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi.
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