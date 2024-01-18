Karim Benzema: 'Suudi Arabistan bana göre bir yer değil'

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema, takımdan ayrılıp Avrupa'ya dönme kararı aldı.



"BANA GÖRE BİR YER DEĞİL"



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Benzema, ülkenin yaşam koşullarının ve futbol anlayışının kendisine uzak olduğunu düşündüğü için Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya geri dönme kararı aldı.



Öte yandan haberde; Benzema'nın uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'e geri dönme ihtimalinin şimdilik bulunmadığı kaydedilirken, Real Madrid'in transfer yapılanmasında Karim Benzema'ya yer olmadığı ifade edildi.



AYRILIĞI KAFASINA KOYDU



Bir süredir Al Ittihad antrenmanlarına katılmayan Karim Benzema hakkında teknik direktör Marcelo Gallardo tarafından Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürülmeme kararı alınmıştı.



SEZON PERFORMANSI



Suudi ekibinin formasını bu sezon 20 maçta giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



