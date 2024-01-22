Karim Benzema eski takımına gitmek üzere

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte sürpriz bir karar alan ve Suudi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema çalkantılı bir süreçten geçiyor.



Ülkeye alışmakta zorluk çeken ve taraftar baskıları nedeniyle Suudi Arabistan'dan ayrılan Karim Benzema'ya eski kulübü talip oldu.



MAAŞTA ANLAŞILIRSA GERÇEKLEŞECEK



SkySports'ta yer alan habere göre Olympik Lyon, Al-Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'yı kadrosuna katmak istiyor.



Ancak haberin detaylarında Karim Benzema'nın yıllık 200 milyon euro olan maaşı sıkıntı yaratıyor. Karim Benzema'nın maaşında ciddi bir indirim yapması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.



20 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.



