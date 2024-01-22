Karim Benzema eski takımına gitmek üzere

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a transfer olan ancak son zamanlarda Suudi Arabistan'da bulunmayan Karim Benzema'ya eski kulübü talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Karim Benzema eski takımına gitmek üzere
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22 Ocak 2024 18:22
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte sürpriz bir karar alan ve Suudi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema çalkantılı bir süreçten geçiyor.

Ülkeye alışmakta zorluk çeken ve taraftar baskıları nedeniyle Suudi Arabistan'dan ayrılan Karim Benzema'ya eski kulübü talip oldu.

MAAŞTA ANLAŞILIRSA GERÇEKLEŞECEK

SkySports'ta yer alan habere göre Olympik Lyon, Al-Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'yı kadrosuna katmak istiyor.

Ancak haberin detaylarında Karim Benzema'nın yıllık 200 milyon euro olan maaşı sıkıntı yaratıyor. Karim Benzema'nın maaşında ciddi bir indirim yapması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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