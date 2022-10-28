Karagümrük, Galatasaray maçında 10 kişi kaldı

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında kırmızı çıktı.



Karagümrük forması giyen Adnan Uğur, Lucas Torreira'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü. VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Barış Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.



Barış Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.



ERMAN TOROĞLU'NUN SÖZLERİ



Devre arasında pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu "Kırmızı kart çok enteresan. Karagümrük orta sahasında oynayan Borini'ye her pozisyonda basıldı. Hakemde hiç çıt yok. Ne olursa olsun VAR'a Türkçe bilmeyen yabancı hakem gelmesi lazım. Başka türlü olmaz." dedi.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU



Pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen: "Abdülkerim Bardakçı için 'Ağır karar' dedik. Karagümrük'ün kartına doğru dersek, doğru davranmamış oluruz. O gün de sarı karttı, bugün de sarı kart. Hatayı, hata ile düzeltmek doğru değil. Karar sarı kart olmalıydı. Kırmızı kararı yanlış." ifadelerini kullandı.



