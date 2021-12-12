'Karagümrük, Farioli ile yollarını ayırdı'

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Konyaspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı belirtildi.



TRT Spor'un haberine göre, alınan mağlubiyetin ardından İtalyan teknik adam Farioli ile ayrılık kararı alındığı ifade edildi. Ligde 3 maçtır üst üste mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük'te yönetimin ayrılık kararını kısa sürede resmi olarak açıklayacağı ifade ediliyor.



Farioli'nin ismi yakın zaman önce Fenerbahçe ile de anılmıştı...



İtalyan teknik adam Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı toplam 27 maçta 11 galibiyet, 8 bereberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 41 puan toplamıştı.





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