UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Braga ile tarihinde ilk kez play-off turunda mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Karabağ 4-2 kazandı.



Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Marko Jankovic, 54 ve 69. dakikada Abdellah Zoubir ve 65. dakikada Juninho kaydetti.



Braga'nın golleri 44. dakikada Simon Banza, 90+1'de penaltıdan Joao Moutinho ile geldi.



Braga'da forma giyen milli oyuncu Serdar Saatçı, karşılaşmada süre almadı.



Rövanş karşılaşması 22 Şubat tarihinde Karabağ'ın sahasında oynanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR



Feyenoord 1-1 Roma

Shakhtar Donetsk 2-2 Marsilya

Young Boys 1-3 Sporting Lisbon

Benfica 2-1 Toulouse

Milan 3-0 Rennes

Lens 0-0 Freiburg



