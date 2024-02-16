Karabağ, Portekiz'de 4 gollü şov yaptı!

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Karabağ, Braga'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Karabağ, Portekiz'de 4 gollü şov yaptı!
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16 Şubat 2024 00:56
Son güncelleme 16 Şubat 2024 01:06
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Braga ile tarihinde ilk kez play-off turunda mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Karabağ 4-2 kazandı.

Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Marko Jankovic, 54 ve 69. dakikada Abdellah Zoubir ve 65. dakikada Juninho kaydetti. 

Braga'nın golleri 44. dakikada Simon Banza, 90+1'de penaltıdan Joao Moutinho ile geldi. 

Braga'da forma giyen milli oyuncu Serdar Saatçı, karşılaşmada süre almadı.

Rövanş karşılaşması 22 Şubat tarihinde Karabağ'ın sahasında oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR

Feyenoord 1-1 Roma
Shakhtar Donetsk 2-2 Marsilya
Young Boys 1-3 Sporting Lisbon
Benfica 2-1 Toulouse
Milan 3-0 Rennes
Lens 0-0 Freiburg

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