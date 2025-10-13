Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da üçüncü oldu

Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kıta Kupası'nda 3. oldu.Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Kriket Birliği tarafından organize edilen Kadınlar Avrupa Kıta Kupası tamamlandı.Bulgaristan ve ev sahibi Romanya ile yaptığı müsabakaları kazanan milli takım, kupada 3'üncülüğü elde etti.Millilerin, Moara Vlasiei Kriket Sahası'nda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:Türkiye-Bulgaristan: 143-87Türkiye-Avusturya: 135-143Türkiye-Romanya: 73-71Türkiye-Norveç: 116-123Federasyonun açıklamasında ayrıca, "Elde edilen bu başarı, kadın kriketimizin gelişiminin ve verilen emeklerin bir göstergesidir. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.