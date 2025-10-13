13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da üçüncü oldu

Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kıta Kupası'nı üçüncülükle tamamladı.

calendar 13 Ekim 2025 12:34
Haber: AA
Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da üçüncü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kıta Kupası'nda 3. oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Kriket Birliği tarafından organize edilen Kadınlar Avrupa Kıta Kupası tamamlandı.

Bulgaristan ve ev sahibi Romanya ile yaptığı müsabakaları kazanan milli takım, kupada 3'üncülüğü elde etti.


Millilerin, Moara Vlasiei Kriket Sahası'nda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye-Bulgaristan: 143-87

Türkiye-Avusturya: 135-143

Türkiye-Romanya: 73-71

Türkiye-Norveç: 116-123

Federasyonun açıklamasında ayrıca, "Elde edilen bu başarı, kadın kriketimizin gelişiminin ve verilen emeklerin bir göstergesidir. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.