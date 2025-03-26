Kadın futbolunda derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi perşembe günü karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetecek.
Oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 43 puan elde eden siyah-beyazlılar, haftaya averajla 4. sırada giriyor.
Ligde geride kalan 21 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler ise 55 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
İki ekip arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin ev sahipliğinde oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi Beşiktaş United Payment 2-0 kazanmıştı.
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetecek.
Oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 43 puan elde eden siyah-beyazlılar, haftaya averajla 4. sırada giriyor.
Ligde geride kalan 21 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler ise 55 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
İki ekip arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin ev sahipliğinde oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi Beşiktaş United Payment 2-0 kazanmıştı.