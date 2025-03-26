Kadın futbolunda derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi perşembe günü karşı karşıya gelecek.



İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetecek.



Oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 43 puan elde eden siyah-beyazlılar, haftaya averajla 4. sırada giriyor.



Ligde geride kalan 21 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler ise 55 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.



İki ekip arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin ev sahipliğinde oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi Beşiktaş United Payment 2-0 kazanmıştı.



